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التحالف الدولى يعلن تنفيذ 20 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق

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التحالف الدولى يعلن تنفيذ 20 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق التحالف الدولى يعلن تنفيذ 20 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق
أعلنت قوة المهام المشتركة بقيادة التحالف الدولى اليوم الاثنين تنفيذ 20 ضربة جوية فى سوريا والعراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن القوة قولها - فى بيان اليوم - إن طائرات قوات التحالف نفذت 18 ضربة جوية على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" على عدة مدن عراقية.

وأضاف البيان أن من بين المناطق التى استهدفتها الضربات الجوية منطقة بالقرب بلدة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، حيث دمرت طائرات التحالف عربة للتنظيم، مشيرا إلى أن سبع ضربات كانت قرب الرمادي، دمرت خلالها متفجرات ومعدات بناء ومبنى، كما أصابت أحد عناصر التنظيم.

وأشار البيان إلى أن طائرات التحالف نفذت ضربتين جويتين ضد التنظيم فى سوريا استهدفت خلالهما مواقع إستراتيجية تابعة للتنظيم.

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مصر 365

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