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مقاتلون سوريون: أمريكا أبلغتنا بإرسال دفعة جديدة من الأسلحة لمواجهة داعش

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مقاتلون سوريون: أمريكا أبلغتنا بإرسال دفعة جديدة من الأسلحة لمواجهة داعش مقاتلون سوريون: أمريكا أبلغتنا بإرسال دفعة جديدة من الأسلحة لمواجهة داعش
قال متحدث باسم المعارضة فى سوريا اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أبلغت المعارضة العربية المسلحة أن أسلحة جديدة فى طريقها إليهم لمساعدتهم فى شن هجوم مشترك مع حلفائهم الأكراد على مدينة الرقة التى يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال أبو معاذ المتحدث باسم جبهة ثوار الرقة وهى تجمع يضم بالأساس مقاتلين من عشائر عربية أغلبهم من منطقة الرقة "اجتمعنا مع الأمريكيين وتمت الموافقة على هذا وأبلغونا بأن الأسلحة الجديدة- ومنها أسلحة نوعية- فى الطريق."

والمقاتلون العرب جزء من تحالف جديد يضم قوات وحدات حماية الشعب الكردية أعلن اليوم الاثنين تحت اسم قوى سوريا الديمقراطية.

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