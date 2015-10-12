رئيس "الضرائب": تخفيض عدد إقرارات ضريبة الدخل إلى 10 وتبسيط بنودها

أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، تخفيض عدد إقرارات ضريبة الدخل خلال العام القادم، لتصل إلى 10 إقرارات فقط، مقابل 23 إقرارا فى السنوات السابقة.

وقال مطر خلال ندوة التوجهات الضريبية التى نظمتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء اليوم الأحد: إقرارات ضريبة الدخل كان عددها كبير وتحتاج لجهد كبير لملئها، لكن العام الحالى سيشهد تخفيض عددها وتبسيط بياناتها بشكل كبير.

وأوضح رجب محروس مدير عام بإدارة البحوث بمصلحة الضرائب خلال الندوة، أن الإقرارات أصبح عددها 10 إقرارات فقط، حيث تم تصميم إقرار للشخص الطبيعى المؤيد بمستندات يتضمن ضريبة المرتبات والثروة العقارية والنشاط التجارى والصناعى والمهنى، وإقرار للشخص الطبيعى غير المؤيد بمستندات.

ونظرا لأن عدد ملفات السيارات كبير جدا يصل إلى 1.8 مليون ملف، فتم إضافة ورقة خاصة بهذه الملفات بها كودين الأول للشخص الطبيعى والثانى للاعتبارى "الشركة"، حسب مدير البحوث.

كما يوجد إقرار للشخص الاعتبارى العام "الشركات"، وإقرارات متخصصة لقطاعات مثل البترول والفنادق والتأمين.

وعن الإرشادات العامة التى تتضمنها الإقرارات الجديدة ستكون مبسطة تتحدث عن أحكام القانون، والمعالجة الضريبية طبقا للمعايير.

وتم الاتفاق خلال الندوة على عقد جلسة نقاشية تضم ممثلين من عدد من جمعيات الضرائب والمحاسبين لمناقشة الإقرارات الجديدة قبل طباعتها، على أن يتحدد موعدها خلال أسبوع.

ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية أول يناير من كل عام، وينتهى فى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، وفى 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية "الشركات".

وبدأت مصلحة الضرائب خطة لتفعيل تقديم الإقرارات الضريبية على الإنترنت خلال الموسم المقبل، على أن تبدأ بالنسبة للشركات وعددهم 500 ألف ممول، ثم يتبعها إقرارات الأفراد.

من جانبه قال محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق وأمين عام الجمعية، أن هناك معاناة سنوية فى ملء الإقرارات الضريبية التى أصبحت شديدة التعقيد وتحتاج مجهودا ووقتا كبيرا، مطالبا بضرورة التبسيط والاكتفاء بالبنود التى تتعلق بمكونات الوعاء الضريبى.