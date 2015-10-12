محافظ القاهرة يأمر بدراسة حالة سيدة بالمقطم لتوفير شقة لها فى أقرب وقت

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، ردا على ما نشره اليوم السابع، منذ قليل، بعنوان " بالفيديو .. رئيس حى المقطم يدفع سيدة حاولت مقابلة محافظ القاهرة: يا ستى مش هايرد عليكى"، أنه خلال جولته بمشروع الأسمرات أمر بإدخال السيدة إلى إحدى الغرف المكيفة، أوصى اللواء السيد نصر نائبه للمنطقة الجنوبية بالاستماع إلى شكواها.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نائبه استمع إلى شكواها واتضح أن طلبها كان بشأن الحصول على شقة، وأنه بدأت اجراءات بحث حالتها من أجل توفير شقة فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا على ان طلبات المواطنين تأتى فى مقدمة أولويات المحافظة.