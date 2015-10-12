أولياء أمور يعتدون على معلمة بالضرب ويسحلونها فى مدرسة بالسويس

اعتدى اليوم الاثنين، مجموعة من أولياء الأمور على معلمة بمدرسة الجناين الابتدائية داخل المدرسة قبل لحظات من إقامة طابور الصباح، وانهالوا عليها ضربًا فى الوجه والبطن ومناطق متفرقة من الجسد، كما خلعوا حجابها بعد طرحها أرضًا وسحلها لمسافة 5 مترات، فى مشهد مؤلم أصاب تلاميذ المدرسة الذين تواجدوا فى الملعب بحالة من الذعر والبكاء المستمر.

وفى الوقت الذى حاول المعلمون بالمدرسة التدخل لحماية زميلتهم من الاعتداء لمعرفة السبب، اشتبكت معهم مجموعة أولياء الأمور المعتدية.

وأشار بيان صادر من مديرية تعليم السويس إلى أن إدارة المدرسة استدعت الشرطة ومدير إدارة الجناين وأمن مديرية التربية والتعليم، وألقت الشرطة القبض على أولياء الأمور واحتجازهم، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين، فيما تم نقل المعلمة إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقى للعلاج.

وأفاد التقرير المبدئى للمستشفى تعرض المعلمة لنزيف وكدمات شديدة وسجحات وجروح متفرقة فى أنحاء جسدها، كما قرر الطبيب المعالج منذ قليل سرعة إجراء أشعة سونارعلى منطقة البطن لمعرفة حقيقة الآلام الشديدة التى تعانى منها المعلمة نتيجة الاعتداء الوحشى.

وقد أوضح على إبراهيم مدير إدارة الجناين التعليمية أن الأشخاص الذين اعتدوا على المعلمة عددهم 5 أشخاص وهم "نجوى . ع" ربة منزل و"نورا . م " ربة منزل و"آية . ع " ربة منزل و" غريب . ع " و"يوسف . ع ".

وقد قام عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بالتوجه إلى المستشفى عقب دخول المعلمة بأقل من نصف ساعة قسم الطوارئ للاطمئنان على حالتها و المساعدة فى توجيه الأجهزة الطبية فى توفير كل أوجه الرعاية حتى تتجاوز الأزمة الصحية.

فيما أكد عبد الحافظ للمعلمة وللمعلمين المحيطين بها داخل قسم الطوارئ رفضه أى شكل من أشكال الاعتداء على أى معلم مهما تكن أخطاؤه فله جهة رقابية مسئولة عن حسابه وعقابه حال ارتكابه المخالفة مناشدًا جهة التحقيق توقيع أقصى عقوبة على المجموعة المعتدية التى لم تحترم قدسية المدرسة بقيامها باعتداء مجرم على معلمى المدرسة وانتهاك حرمتها وإشاعة الخوف والذعر بين تلاميذها.