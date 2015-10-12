الشيخ جابر الصباح يدعو وزراء الكويت لتقديم ذممهم المالية لهيئة مكافحة الفساد

طالب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، من الوزراء وقيادات الحكومة بالإسراع بتقديم ذممهم المالية الى هيئة مكافحة الفساد.

وجاء ذلك بعد أن سلم الشيخ جابر المبارك إقراراً بذمته المالية اليوم إلى هيئة مكافحة الفساد، ليكون بذلك أول رئيس وزراء كويتى وخليجى يقوم بتلك الخطوة، بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة المستشار عبد الرحمن النمش.

وقال الشيخ المبارك، فى بيان، إن "طريق مكافحة الفساد طويل، إلا أننا مصممون على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الإجراءات لمكافحته والحد منه"، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للهيئة لأداء دورها.

وأشاد عدد من النواب بخطوة رئيس الوزراء "التى تحسب له"، داعين بقية الوزراء إلى الاقتداء به والإسراع بتقديم كشوف بذممهم المالية.

واعتبر النائب محمد طنا، موقف سموه إضافة لافتة فى سجل سيرته العطرة، داعياً جميع الوزراء والمسئولين فى الدولة إلى الاقتداء به فى تطبيق القانون.

وصرح النائب حمد الهرشانى بأن رئيس الوزراء قدم إقراراً بذمته المالية ليكون قدوة لكل الوزراء والمسئولين وتنفيذاً للقانون، وبلا ريب فإنه قرن القول بالفعل، وكان مبادراً وممتثلاً للقوانين، لافتاً إلى أن مثل هذه الأمور ليست غريبة على رجل بقامة جابر المبارك.

بدوره، أكد النائب عبدالله العدوانى أن امتثال المبارك لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد أمر يُحسَب له، وهو الذي عُرِف بمحاربته للفساد والمفسدين، وله منهج إصلاحى قائم على الشفافية والوضوح، داعياً بقية الوزراء إلى تقديم ذممهم المالية.