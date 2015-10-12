مقتل 16 من تنظيم داعش غرب العراق

أعلنت قيادة قوات الجزيرة والبادية فى الانبار اليوم الاثنين عن مقتل 16 من عناصر تنظيم داعش بقصف صاروخى غربى العراق .

وقال مصدر فى قيادة العمليات إن عمليات الجزيرة والبادية أقدمت اليوم على قصف مواقع لتنظيم داعش فى منطقة زخيخة قرب قضاء عنة غربى بغداد بصواريخ بعيدة المدى أسفر عن مقتل 16 من التنظيم وتدمير عدد من المواقع المستهدفة ".

من جهة اخرى ذكرت مصادر أمنية ان القوات العراقية قصفت مواقع لداعش بصواريخ جراد بعيدة المدى فى منطقة البو دمنة شرقى الرمادى ما تسبب فى تدمير العديد من المواقع وقتل العشرات من عناصر التنظيم وأن القصف استند الى معلومات استخبارية من داخل المنطقة .

وعلى صعيد ذى صلة، صرح راجح العيساوى عضو مجلس محافظة الانبار اليوم بأن تعزيزات عسكرية من الجيش العراقى والشرطة وصلت الى الرمادى لاسناد القوات العسكرية التى تخوض معارك متواصلة وتفرض حصارا على التنظيم بالمدينة.