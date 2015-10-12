إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 11 فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات شنتها فى بلدة سلوان وأحياء مدينة القدس.

وفى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مواطنين فلسطينيين اثنين، خلال اقتحام عدد من منازل الفلسطينيين فى عدة قرى جنوب المدينة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت شريف عبدالحافظ الصفدى من عوريف، ومنتصر نافع منصور (24 عاما) من بورين، عقب مداهمة منزليهما، كما اقتحمت هذه القوات قريتى اوصرين وقريوت، وداهمت عدة منازل فيهما وقامت بتفتيشها.

وفى الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز تجاههم اليوم، قرب حاجز "أبوالريش" فى البلدة القديمة بالمدينة.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين على ما يسمى حاجز "أبوالريش" المقام على المدخل الجنوبى للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمى بالمدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

وفى رام الله، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز عطارة شمال المدينة، أصيب خلالها عدد من الطلبة والمواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت بعد أن خرجت مسيرة من بلدة بيرزيت باتجاه حاجز الاحتلال، وأن قوات الاحتلال قمعت المتظاهرين، ولا تزال تغلق الحاجز حتى الساعة ما تسبب فى أزمة مرورية خانقة.

كما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المطاطى وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى بكثافة، خلال مواجهات تدور على حاجز "بيت إيل" العسكرى شمال شرق مدينة البيرة.

وقال شهود عيان أن الاحتلال دفع بأعداد كبيرة من الجنود إلى محيط ميدان "السيتى إن"، واستخدم الرصاص المطاطى والغاز وقنابل الصوت والرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين، الذين خرجوا عقب تشييع جنازة الشهيد أحمد شراكة (13 عاما)، فى مخيم الجلزون.

على الصعيد ذاته تظاهر عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة تضامنا مع الضفة الغربية والقدس وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وانطلقت المسيرة التى جاءت بدعوة من "جبهة النضال الشعبي" من أمام مقر الصليب الأحمر بغزة باتجاه مقر الأمم المتحدة مؤكدة أن الرسالة السامية هى الاستمرار فى التضامن مع القدس والضفة والأسرى حتى تحرير فلسطين.

ودعا عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى ومسئولها فى قطاع غزة إلى التصدى لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو الإجرامية فى القدس وكافة المناطق الفلسطينية للرد على جرائمهم ومن اجل حماية المسجد الأقصى وإفشال المخططات الإسرائيلية العنصرية.

وأكد قديح ضرورة التحضير الجيد لعقد الدورة العادية للمجلس الوطنى الفلسطينى (برلمان منظمة التحرير) من اجل تفعيل وتطوير المنظمة للنهوض بها كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطينى وتجديد هيئاتها لكى تتحمل مسؤولياتها كاملة ولسد الطريق على من يحاول الانتقاص من تمثيلها للشعب الفلسطينى.

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