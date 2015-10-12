الجيش السورى: نحقق مكاسب هامة كثيرة بالدعم الجوى الروسى

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش السورى على ميهوب إن القوات المسلحة السورية حققت الكثير من المكاسب المهمة فى اتجاهات عديدة فى ظل الدعم الجوى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ميهوب قوله إن "قواتنا المسلحة تواصل العملية العسكرية ضد الجماعات الإرهابية بأنواع مختلفة من القوات، ويتماشى الدعم القوى من الجو مع جهد استخدام الصواريخ وأسلحة المدفعية".

وأضاف المتحدث العسكرى أن "الجيش السورى يتحكم بالعديد من المستوطنات الواقعة شمال مدينة حماة، وقتل الكثير من الإرهابيين، كما تم تدمير الكثير من العربات المدرعة إلى جانب مخازن ذخيرة فى قرى تمانعة وسكيك وتل سكيك، حيث تم تدمير خمس عربات مجهزة برشاشات إلى جانب ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات".

وتابع "كما تم تدمير مواقع للقيادة فى هذه المناطق، وفى شرق سكيك، تم تدمير 20 مركبة كان يستخدمها الإرهابيين، وصادر الجيش السورى الأسلحة والذخيرة التى كان الإرهابيون يستخدمونها".

وأشار ميهوب إلى أن الجيش السورى حقق مكاسب أيضا على الإرهابيين فى شمال محافظة اللاذقية وبالقرب من مطار كويريس فى محافظة حلب، ولفت إلى أن "النجاح الذى حققته القوات المسلحة منذ بدء العملية والضربات الجوية ذات الأهداف وضربات المدفعية على أنظمة التحكم ومواقع القيادة للإرهابيين تقوض الروح المعنوية لدى المتشددين".

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد حصل فى نهاية شهر سبتمبر الماضى على تفويض المجلس الفيدرالى الروسى بالإجماع من أجل استخدام القوة العسكرية الروسية فى سوريا.