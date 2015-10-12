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عصابة أميركية تسرق مجوهرات بـ 1.5 مليون درهم

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عصابة أميركية تسرق مجوهرات بـ 1.5 مليون درهم عصابة أميركية تسرق مجوهرات بـ 1.5 مليون درهم

أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عصابة اميركية متخصصة في سرقة المساكن، اتهمتها بالسطو على فيلا مدير آسيوي في منطقة جميرا، واستولت على مجوهرات من الذهب والالماس تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون درهم.

وجاء في اوراق الدعوى، ان العصابة مكونة من اربعة اشخاص، تستهدف الشقق الخالية من قاطنيها، واختارت فيلا المجني عليه بعدما تأكدت من تواجده خارج الدولة، حيث تسورت جدارها، وتسللت اليها بعد فتح بابها باستخدام أدوات خاصة، ثم ولجت الى داخل غرفة النوم، وتمكنت من اتلاف قفل الخزنة الحديدية، وسرقة المجوهرات الثمينة منها، وهي عبارة عن اطقم ماسية، ومصوغات ذهبية، وساعات يد واقلام.

ووقع المتهمين في قبضة الشرطة في غضون 24 ساعة من وقوع الجريمة، من خلال الاستدلال على السيارة التي استخدموها لذلك الغرض.

ولقد داهمت الشرطة مقر سكن متهمين اثنين في منطقة النهدة في امارة الشارقة، بعد عمل كمين لهما، وتطويق أمني للمنطقة كلها، وقد ابديا مقاومة شديدة اثناء القبض عليهما، فيما القي القبض على المتهم الثالث بعد مطاردة السيارة التي كان يستقلها، وتعمده صدم سيارة الشرطة، ومن ثم هروبه منها الى ان وقع في ايدي افراد الشرطة التي لاحقته ركضا على الاقدام.

وقٌبض على المتهم الرابع بعد يومين من وقوع الجريمة، اثناء محاولته مغادرة الدولة عن طريق منفذ الهيلي.

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