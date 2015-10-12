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ضبط 2112 هاربا وربع كيلو حشيش وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات بالغربية

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ضبط 2112 هاربا وربع كيلو حشيش وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات بالغربية ضبط 2112 هاربا وربع كيلو حشيش وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية حملة على مدن وقرى المحافظة، أسفرت عن ضبط 2112 من الهاربين من الأحكام والمتورطين فى قضايا.

شملت الأحكام التى نفذتها الحملة - بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث بالتنسيق مع العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام ومشاركة ضباط الأمن العام والأمن المركزى - 395 محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى المستأنف، و667 محكوما عليه فى غرامات، و30محكوما عليه فى مخالفة، و19محكوما عليه فى جناية، إضافة إلى تحصيل 15 ألفا و480 جنيها غرامات تم إيداعها خزينة المحكمة.


>وفى سياق آخر، تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى ومعاونه النقيب أحمد عليمى والقوة المرافقة لهما - تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة - من ضبط "محمد.ا.ا" - 28 سنة عاطل - بحوزته 18قطعة حشيش وزنت 200جرام بقصد الاتجار و300جنيه وتحرر له المحضر 31421جنايات لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365