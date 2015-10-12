"مرور الجيزة" تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من ضبط 5597 مخالفة مرورية متنوعة لسير بدون رخص قيادة وانتظار خاطئ، كما تم التقاط 15 مخالفة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها و 13 مخالفة انتظار خاطئ و1611 مخالفة نموذج 125.

كما تم إجراء حملة مرورية أعلى محاور الجيزة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 16 عينة من سائقى السيارات المختلفة، و لم تثبت التحاليل إيجابية أى عينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لقواعد المرور.

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