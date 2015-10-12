أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"مرور الجيزة" تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة

Google+ Print
"مرور الجيزة" تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة "مرور الجيزة" تضبط 5 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة
تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من ضبط 5597 مخالفة مرورية متنوعة لسير بدون رخص قيادة وانتظار خاطئ، كما تم التقاط 15 مخالفة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها و 13 مخالفة انتظار خاطئ و1611 مخالفة نموذج 125.

كما تم إجراء حملة مرورية أعلى محاور الجيزة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 16 عينة من سائقى السيارات المختلفة، و لم تثبت التحاليل إيجابية أى عينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لقواعد المرور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365