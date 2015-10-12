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ضبط 18 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

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ضبط 18 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة ضبط 18 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
نظمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى مرورية.

وتم إجراء تحليل طبى لـ75 سائقًا، وتم إثبات تعاطى 18 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة على السويس وإسكندرية الزارعى وطريق بلبيس والكريمات بحلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

من جانبه، أكد الرائد وائل حسين، مدير العلاقات العامة للمرور، أن هناك حملات مرورية يتم شنها بشكل يومى على جميع الشوارع لرصد كل أنواع المخالفات، مؤكدًا أن هناك تركيزًا على تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالتنسيق مع وزارة الصحة، خاصة بالنسبة إلى سيارات النقل الثقيل التى تجوب الشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية.

وأضاف الرائد حسين، أن الأجهزة الأمنية تكثف حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون وهناك تركيز على فحص إطارات جميع المركبات، خاصة التى تسير على الطرق السريعة تجنبًا لوقوع أى حوادث مرورية.

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مصر 365

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