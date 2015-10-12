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العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات داخل معمل تحاليل فى المحلة

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العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات داخل معمل تحاليل فى المحلة العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات داخل معمل تحاليل فى المحلة
عثر محصل شركة الغاز بالمحلة على جثة لسيدة، فى العقد الثالث من العمر، غارقة فى دمائها وبها عدة طعنات داخل معمل تحاليل فى عمارات الأوقاف بالمحلة، أثناء تواجده بالعمارات لتحصيل فواتير الغاز، وأخطر الشرطة بالواقعة.

وانتقل على الفور العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد محمد عتمان وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد هيثم الشامى مفتش المباحث بالمحلة والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، وبسؤال محصل شركة الغاز قرر أنه أثناء تواجده بعمارات الأوقاف لتحصيل فواتير الغاز، فوجئ بباب المعمل مفتوحًا وشاهد الجثة ملقاة على الأرض وغارقة فى دمائها.

وتبين من فحص البلاغ أن السيدة تدعى "هلالية .ع.ا" مقيمة قرية شبرا ملكان مركز المحلة وتعمل بالمعمل مصابة بعدة طعنات بالصدر والرقبة، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة.

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مصر 365