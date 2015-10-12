ضبط عامل بحوزته ربع كيلو هيروين فى المحلة

ألقى ضباط مباحث قسم ثان المحلة القبض على عامل مقيم مساكن شوقى وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تزن 280 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 1335جنيها.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة، والنقباء محمد عيد ومحمود النجار معاونا مباحث القسم والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم "إيهاب .م.م" 28 سنة عامل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 280 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 1335 جنيها، تحرر المحضر رقم 14958 جنايات ثان المحلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.