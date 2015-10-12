مصرع طالب وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق نجع حمادى – أبو تشت

لقى طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة بطريق نجع حمادى – أبوتشت الزراعى.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من العميد أشرف حسن، مأمور مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق نجع حمادى أبوتشت الزراعى، مما أسفر عن مصرع "عمر صلاح أحمد" (18 عامًا)، طالب، وإصابة "محمد صبرى صدقى" (35 عامًا)، عامل، و"تلاثم مهران" (45 عامًا)، ربة منزل، و"سعدية مهران أحمد" (55 عامًا)، ربة منزل.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.