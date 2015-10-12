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سفير أمريكي سابق بدمشق: أوروبا ستشهد أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية

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سفير أمريكي سابق بدمشق: أوروبا ستشهد أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية سفير أمريكي سابق بدمشق: أوروبا ستشهد أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية

السفير الأمريكي السابق روبرت فورد

صرح  روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في دمشق، أنه استقال من منصبه بسبب السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه النزاع في الشرق الأوسط.

ونقلت مجلة ” Washington Examiner ” عن فورد قوله : ‘‘ سبب استقالتي يتمثل في أنني لم أعد أستطيع الدفاع عن سياسة الإدارة ’’، لافتًا إلى أن سياسة أوباما لا تعمل.

وكان روبرت فورد استقال من منصبه فور إقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطة لتدريب وتسليح المعارضة السورية، رصدت لها واشنطن 500 مليون دولار، إلا أنها أوقفت الأسبوع الجاري عقب الاعتراف بعدم جدواها.

وحذر فورد من مضاعفات عدم وقف النزاع في سوريا، مشيرًا إلى أن أوروبا ستشهد أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، وأن أعداد الضحايا في أوساط السوريين يمكن أن تصل إلى 400 ألف.

وأفادت المجلة أن أكثر من 4 ملايين من السوريين غادروا بلادهم في سنوات الحرب الخمس، وأن الكثير من الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بالتعامل مع مثل هذا التدفق الكبير للاجئين، وهي تدعو إلى وضع حد للنزاع في المنطقة.

وقال السفير إن سوريا تحتاج في حاليًا إلى حكومة جديدة قادرة على وضع حد للتطرف والبدء في إعادة إعمار البلاد بمساعدة المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك سيعطي إمكانية لوقف تدفق اللاجئين، بل وسيقنع الكثير من السوريين بالعودة إلى بلادهم، مؤكدًا إلى أن إعادة إعمار سوريا ستستغرق عقود من الزمن.

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