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رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع وزيادة الصادرات والمنتجات الزراعية لروسيا

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رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع وزيادة الصادرات والمنتجات الزراعية لروسيا رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع وزيادة الصادرات والمنتجات الزراعية لروسيا

بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع السفير الروسي بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو، اليوم الاثنين سبل تشجيع وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لروسيا وذلك بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجه المهندس شريف إسماعيل – خلال الاجتماع – بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بزيادة صادراتنا الزراعية إلى روسيا وتوفير احتياجاتها في ضوء معطيات الإنتاج والاستهلاك المحلي منها، وبما يحقق المصالح للجانبين، ويسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء حرص المصرية على سرعة استكمال كافة الخطوات التي من شأنها تعظيم المساهمة الروسية في المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً، وذلك في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تضمن تشجيع الصادرات الزراعية ومنتجات الألبان إلى روسيا، من حيث مراجعة قواعد السلامة والصلاحية للمنتجات قبل التصدير.

على صعيد آخر، وفي إطار ما تشهده العلاقات بين الدولتين من تنوع في مجالات التعاون، أشار السفير الروسي الى التحضيرات الجارية لاستقبال وزير الكهرباء المصري في روسيا، لبحث مجالات التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، مؤكدا استعداد روسيا لتوفير كافة الخبرات المطلوبة لمصر في هذا القطاع.

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أونا

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