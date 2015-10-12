ملكة جمال تلتقط صور إباحية لطفلة عمرها 4 سنوات وتُرسلها لجندي أمريكي

أوردت وكالات أنباء أن ملكة جمال سابقة تبلغ من العمر 25 عاما اتهمت في جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة 9 أكتوبر، بتوزيع صور إباحية لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وقالت السلطات الاتحادية والمحلية في بيان مشترك إن “ميجان برينا ألت” من “سان كليمنت” اتهمت بجريمة تتعلق بامتلاك صور إباحية لطفلة، بالإضافة إلى 3 تهم تتعلق بارتكاب أفعال خليعة للطفلة.

وقال بيان من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن “ألت” التقطت صورا لطفلة في أوضاع جنسية فاضحة، ثم أرسلتها إلى أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية، في كامب بندلتون في جنوب كاليفورنيا، مقابل أموال وهدايا.

وتوجت “ألت” بلقب ملكة جمال مقاطعة “أورانج”، وفي عام 2014 نافست على لقب ملكة جمال كاليفورنيا.

وقال مسؤولون إنه تم القبض عليها يوم الأربعاء 7 أكتوبر، نتيجة تحقيق أجرته جهات معنية باستغلال الأطفال في مقاطعة أورانج، ووكالات قانونية أخرى.

ولم تتضح بعد الإجراءات التي قد تتخذها السلطات ضد جندي مشاة البحرية.

ورفض المسؤولون توضيح أي تفاصيل عن الطفلة الضحية من أجل حماية هويتها، لكنهم قالوا إن الطفلة قريبة لـ “ألت”.