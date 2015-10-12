أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نتنياهو: تنظيم "داعش" يرسخ تواجده بسوريا وفى سيناء

Google+ Print
نتنياهو: تنظيم "داعش" يرسخ تواجده بسوريا وفى سيناء نتنياهو: تنظيم "داعش" يرسخ تواجده بسوريا وفى سيناء
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه إرهابا من جانب الفلسطنيين، وأن تنظيم "داعش" يرسخ تواجده فى شبه جزيرة سيناء بجانب ترسيخ تواجده فى سوريا.

وقال نتنياهو عبر الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن إيران تكثف نشاطاتها فى سوريا، وأن الآلاف من جنودها يصلون إلى سوريا وأن تنظيم "داعش" بدأ ينتشر ويتوسع هناك، مضيفا أنه فى ظل هذه التطورات يجب على إسرائيل تعزيز سيطرتها على الحدود ومنع إقامة قواعد إرهابية بمحاذاة حدودها، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى أن إسرائيل ستهاجم أى جهة ستقوم بالاعتداء عليها، وأنها لن تسمح لإيران بنقل أسلحة فتاكة إلى حزب الله وبفتح جبهة جديدة فى هضبة الجولان، مدعيا أن إسرائيل تقف فى صف واحد مع والأردن ودول أخرى فى المنطقة فى مكافحة الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا