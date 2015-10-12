نتنياهو: تنظيم "داعش" يرسخ تواجده بسوريا وفى سيناء

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه إرهابا من جانب الفلسطنيين، وأن تنظيم "داعش" يرسخ تواجده فى شبه جزيرة سيناء بجانب ترسيخ تواجده فى سوريا.

وقال نتنياهو عبر الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن إيران تكثف نشاطاتها فى سوريا، وأن الآلاف من جنودها يصلون إلى سوريا وأن تنظيم "داعش" بدأ ينتشر ويتوسع هناك، مضيفا أنه فى ظل هذه التطورات يجب على إسرائيل تعزيز سيطرتها على الحدود ومنع إقامة قواعد إرهابية بمحاذاة حدودها، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى أن إسرائيل ستهاجم أى جهة ستقوم بالاعتداء عليها، وأنها لن تسمح لإيران بنقل أسلحة فتاكة إلى حزب الله وبفتح جبهة جديدة فى هضبة الجولان، مدعيا أن إسرائيل تقف فى صف واحد مع مصر والأردن ودول أخرى فى المنطقة فى مكافحة الإرهاب.