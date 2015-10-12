أسماء عربية غير مألوفة

عرفت الأسماء العربية منذ القدم بالخشونة والقوة والصلابة، وهذه الأسماء كانت تعتمد على التراث الأصيل والبيئة المحيطة حيث استمدت منبعها من المحيط كأسماء الحيوانات، المعادن، الكواكب، النباتات وكذلك بالطبع الأسماء الإسلامية. وتدريجيا دخلت الأسماء التركية والفارسية وفي عصرنا الحديث باتت الأسماء الأجنبية متداولة بكثرة، لذا أصبحت الأسماء العربية اقل تداولا لقناعة الكثيرين بأنها لم تعد تنسجم مع مواليد التكنولوجيا وعصر الإنترنت.

"سيدتي وطفلك" جمعت لك بعض الأسماء العربية الأصيلة والغير مألوفة مع معانيها، معتمدين على قاموس المعاني العربية. هذه الأسماء قد تنسجم مع مواليدنا في هذا العصر:

أولاد:

رأل: ولد النعام

جوزل: فرخ الحمام

سُّبَرُ: طائرٌ من الجوارح، أَعظمُ من الباشَقِ، طويل الجناحين

باز: نوع من الصقور

تمار: بائع التمر

جاد: من الجد أو الكرم

أديم: ما ظهر من السماء والأرض والجلد الذي يغلف جسم الانسان او الحيوان

سام: السيف

سنمار: القمر، الرجل الذي لا ينام ليلاً

يامن: ذو اليمين، من اليمن والبركة

بنات:

آرام: جمع ريم وهو الظبي الخالص البياض

رنّة: حيوان ثديي صواري مهاجر ويقال إنه جنس غزال بري يقطن في آسيا

رشأ: ولد الظبية

نايا: نوع من الغزلان

تليد: الأصيل والعريق

أوار: حر الشمس والنار

كادي: الماء البطيء الجريان ونوع من أنواع الشجر

ماذي: العسل الأبيض الرقيق

جَونة: الشمس ذات شعاع باهر

رامة: موضع في البادية