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طرق لتدريس أولادك

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طرق لتدريس أولادك طرق لتدريس أولادك

الأربعاء 02-09-2015 11:45

الامتحانات فترة تجلب الكثير من القلق والتوتر للأهل والأبناء. فشدة حرص الأبوين على التأكد من أن أبناءهم يكرسون الوقت الكافي للدراسة ويبذلون قصارى جهدهم، قد يشكل نوعاً من الضغط ويعرقل برمجة الأبناء لدراستهم.
وليكون الدعم إيجابياً والتوجيه سليماً، عليك معرفة أسلوب طفلك بالدراسة فهنالك 4 أساليب مختلفة وهي كالتالي:


- الدراسة عن طريق النظر: يكتب نقاطاً تذكيرية، وجداول ومخطوطات بألوان مختلفة لتساعده على التذكر.
- الدراسة عن طريق الصوت: تجدينه يقرأ بصوت عال. يسجل صوته ويستمع إليه ليحفظ. يفضل الدراسة مع طلاب آخرين. تجدينه أحياناً يغني بعض النقاط المهمة من درسه؛ ليساعده اللحن على حفظها.
- الدراسة عن طريق القراءة والكتابة: يلخص النقاط ويقرأها بصمت، يعيد كتابة النقاط الأساسية، مستخدماً كلمات مختلفة. ويعيد كتابة النقاط عن طريق الذاكرة.
- الدراسة عن طريق الحركة: يتحرك في أرجاء الغرفة وهو يدرس، يدرس أثناء ممارسته نشاطاً رياضياً، وتجدينه يستعيد ذهنياً ما حفظه أثناء الركض أو السباحة.
 

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سيدتي