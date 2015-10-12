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«السعودية» تُعيد حساباتها في شأن سوريا بعد التدخل الروسي

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«السعودية» تُعيد حساباتها في شأن سوريا بعد التدخل الروسي «السعودية» تُعيد حساباتها في شأن سوريا بعد التدخل الروسي

أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، اليوم “الاثنين”، أن المملكة العربية مضطرة لإعادة حساباتها، فيما يتعلق بالأزمة السورية، خصوصًا بعد التدخل العسكري الروسي الذي يهدف لمواجهة الجماعات المسلحة في هذا البلد.

وقال “عاكوم” لـ “سبوتنيك”، حول طبيعة الموقف السعودي من التدخل العسكري الروسي في سوريا: ” نرى حاليًا، وسنرى بعض التحولات الجذرية في الموقف السعودي، وأن اجتماع سوتشي، هو بداية هذا التحول، ويبدو أن المملكة تعي تمامًا نوعية المرحلة المقبلة” .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عقد أمس “الأحد”، اجتماعين منفصلين مع ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في منتجع “سوشي” بجنوب روسيا.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في تصريحاتٍ صُحافية في أعقاب الاجتماع: “إن السعودية، قد أوضحت موقفها من العمليات العسكرية الروسية في سوريا، كما أعربت عن قلقها من  أن تُفسر هذه العمليات بأنها تحالف روسي سوري إيراني في المنطقة”.

 وأشار “عاكوم”، إلى أن السعودية ستحاول في الفترة المقبلة الدخول في اللعبة السورية من البوابة الروسية، حتى لا تكون الخسارة السياسية كبيرة، وتكون خارج اللعبة بشكل نهائي، مُشيرًا إلى أن ” التغير في الموقف السعودي، قد يطال وقف الدعم للجماعات المسلحة في سوريا”.

 وأوضح “عاكوم”، فيما يخص أسباب القلق السعودي من تحالف روسي سوري إيراني في المنطقة، هو أن “القلق السعودي مشروع، حيث أن المملكة كانت قريبة جدًا من السيطرة على المنطقة سياسيًا وعسكريًا، لكن كل شيء إنهار أمامها”، مبينًأ أن الحسابات السعودية الخاطئة، والمراهنة على بعض الفصائل السورية وغير السورية بشكلٍ خاطىء والتدخل الروسي القوي في الأزمة، هو ما أربك حساباتها”.

وتابع “عاكوم”، قائلًأ:” إن المملكة بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الخارجية، وهو ما بدأ يحصل حاليًا بالتقارب مع روسيا بهذا الشكل، العدو الأول والأخير للسعودية هو إيران، ودخول روسيا بهذه القوة في الحرب السورية، سيُعلي الشأن الإيراني، فإيران جزء أساسي من هذا التحالف”، معربًا عن أمله، في أن يؤدي التقارب السعودي الروسي لبعض التقارب مع إيران، مما يخفف التوتر في المنطقة.

وقال “عاكوم”:” إن التدخل الروسي بهذه القوة سيقلب المعادلات، ويفرض معادلات جديدة، إن كان في سوريا أو في اليمن، أو حتى في لبنان، فهذه الملفات الثلاثة مترابطة، وتمثل عمق النفوذ والتحالف الثلاثي بين روسيا وسوريا وإيران”.

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