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بيع بيانو مذهّب للراحل «بريسلي» بأكثر من 500 ألف دولار

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بيع بيانو مذهّب للراحل «بريسلي» بأكثر من 500 ألف دولار بيع بيانو مذهّب للراحل «بريسلي» بأكثر من 500 ألف دولار

بيناو مُذهب للراحل بريسلي

تعرض دار مزادات جولينز اوكشنز، بيانو المغني الراحل الفيس بريسلي، المذهب والضخم، بالمزاد في نوفمبر، ويتوقع أن يُباع بأكثر من نصف مليون دولار.

وكان بريسلي قد اشترى هذا البيانو عام 1955 كهدية لأمه، وعزف عليه في منزله الكائن بجريسلاند، وبعد وفاة والدته قامت زوجته بإعادته إلى هيئته الأولى وطلائه بقشرة ذهب عيار 24.

وتتوقع دار المزادات أن يتم بيع البيانو ما بين 500 ألف و700 الف دولار في المزاد المقرر إقامته بتاريخ 7 نوفمبر.

كما لم تحدد دار مزادات جولينز آوكشنز السعر التقديري لبيع جلد آلة الطبل التي قرع عليها رينجو ستار عندما قدم البيتلز عرضا على الهواء مباشرة في نيويورك عام 1964 وتابعه نحو 73 مليون مشاهد عبر التلفزيون.

ويحمل الجلد توقيع البيتلز يتوسطه حرف “تي” في قطعة فريدة يصعب تقييمها، لكن الجلد فقط هو المطروح للبيع وليس آلة الطبل بكاملها.

يذكر أن الأشياء التذكارية لالفيس بريسلي والبيتلز هي من بين أكثر المقتنيات التي يتهافت هواة موسيقى الروك على شرائها.

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