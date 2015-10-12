مؤتمر التصلب المتعدد ببرشلونة يعلن عن اكتشاف دوائين جديدين للمرض

خلال انعقاد المؤتمر الأوروبى للتصلب المتعدد ببرشلونة بإسبانيا والذى اختتمت أعماله مساء أمس الأحد، تم الإعلان عن دوائين جديدين لعلاج مرض التصلب المتعدد والذى سيمثل ثورة فى علاج هذا المرض كما ناقش مجموعة من الأبحاث الجديدة فى مجال تشخيص وعلاج مرض التصلب المتعدد.

وقال الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس وأحد المشاركين فى المؤتمر، إنه من المعروف أن مرض التصلب المتعدد يصيب الفئة العمرية من الشباب من 15 إلى 30 عاما وخاصة الفتيات وكما هو معروف أن كل عام يتم اكتشاف عقاقير جديدة لعلاج هذا المرض، وفى هذا العام تم تقديم أكثر من عقار أهمهم عقارى "اوكرا لازيماب" OCRELUZAMAP" والذى حقق فى الدراسات النهائية نجاحا باهرا، وتم تقديم هذا العقار لاعتماده من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والأوروبية وهو يؤخذ مرة كل 6 أشهر، بالإضافة إلى أن فعاليته أقوى بكثير من الأدوية المتاحة حاليا، حيث إن قوته وأخذه على فترات يعطيه ميزة عن الأدوية الأخرى، بالإضافة إلى أنه ليس له أعراض جانبية تذكر.

وقال الدكتور هانى عارف إن هناك عقارا آخر اسمة " انتى لينجو" ANTI- LINGO وهذا العقار يساعد على إعادة تكوين مادة "الميلين" الموجودة حول الخلايا العصبية مما يعطى أملا للمرضى فى إصلاح الخلل الذى حدث نتيجة الإصابات السابقة، مؤكدا أن هذا الدواء فى المرحلة الثالثة من التجارب وسوف يتم عمل الأبحاث الثالثة عليه من الأبحاث، موضحا أن هذين الدوائين سيمثلان ثورة جديدة فى علاج مرض التصلب المتعدد.

وأوضح أن الدراسات التى تم عرضها فى المؤتمر أكدت على ضرورة تقليل وزن المريض والحفاظ على وزن مناسب وتجنب السمنة والتدخين والإقلال من ملح الصوديوم لتجنب نشاط المرض حيث ينشط المرض فى وجود هذه العوامل .

وأكد أن هذا المرض أكثر انتشارا فى البلاد الباردة، حيث تصل نسب الإصابة من 100 : 150 فى المائة ألف، بينما تصل فى مصر ما بين 20 : 30 فى المائة ألف، وهو يحدث نتيجة حدوث خلل مناعى يؤدى إلى فقد الخلايا العصبية الغلاف الواقى الذى يحيط بها، مما يسبب أعراض ضعف فى الإبصار أو صعوبة فى الاتزان أو فى الحركة، وتحدث الأعراض فى شكل هجمات تتطور خلال عدة أيام ثم تتحسن بالعقاقير أو حتى فى بعض الأحيان بدون عقاقير، ولكن مع تكرار الهجمات قد تؤدى إلى إعاقة مستديمة حسب الإصابة مثل الشلل أو ضعف الإبصار، مما يتطلب التدخل المبكر لهذا المرض حتى يتم تجنب الوصول إلى هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد بحضور 8000 طبيب من جميع أنحاء العالم وشارك من مصر مجموعة من أطباء المخ والأعصاب المصريين.