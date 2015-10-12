بعد تطويره.. عقار "هيوميرا" يفتح الباب لشفاء مرضى التهاب الغدد القيحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطوير عقار "هيوميرا" لعلاج التهاب الغدد العرقية القيحى، ليصبح أكثر فاعلية من ذى قبل فى علاج المرض، مشيرة إلى توفره فى الصيدليات بسعر 1500 جنيه للحقنة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات اليوم، إن شركة "أبفى" الرائدة عالميا فى مجال تطوير الأدوية والعقاقير الطبية والمنتجة لعقار "هيوميرا" لعلاج التهاب الغدد العرقية القيحى، قدمت خلال انعقاد المؤتمر السنوى العالمى للأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية (EADV )، الذى عقد هذا العام فى كوبنهاجن بالدنمارك يوم 7 أكتوبر الجارى، 26 ملخصاً طبياً حول العلاج الجديد "هيوميرا" (Adalimumab) المعالج لالتهاب الغدد العرقية القيحى (Hidradenitis Suppurativa.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تطوير عقار"هيوميرا" يسهم فى شفاء آلاف المرضى المصريين المصابين بالمرض، وأضاف أن تطوير علاج الهيوميرا يفتح أملاً جديداً للمرضى فى استعادة حياتهم لطبيعتها.. حيث إن المريض فى هذه الحالة يعانى من آلام واكتئاب وعزلة عن المجتمع.

وأشارت الدكتورة مهيرة حمدى السيد أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية إلى أن هذا المرض يسبب مضاعفات عندما يكون المرض مستمراً وشديداً، مشيرة إلى أن هذه المضاعفات تتضمن الندبات والتغييرات الجلدية، كما أنه يسبب إعاقة فى الحركة وألم، خاصة إذا حدث فى الإبطين والفخذين، كما يرتبط المرض بالتهاب المفاصل ومرض كرون.

وأضافت أنه قد تمت الموافقة مؤخرا على عقار "هوميرا" لعلاج مرض إلتهاب الغدد العرقية القيحى المعتدلة إلى الشديدة من قبل السلطات الصحية المتعددة بما فى ذلك الوكالة الأوروبية للأدوية، وإدارة الغذاء والدواء (FDA) ووزارة الصحة فى البوسنة، وأشارت إلى أنه قبل تسجيل علاج الهيوميرا، لم يكن هناك علاج لالتهاب الغدد العرقية القيحى مسجل رسمياً لهذا المرض لذلك يعد علاجا.

جدير بالذكر أنه يجب عدم استخدام هوميرا مع المرضى الذين يعانون من مرض السل النشط أو الاتهابات الحادة الاخرى، والمرضى الذين يعانون من فشل فى عضلة القلب معتدل إلى حاد.