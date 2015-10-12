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محافظ المنوفية يصدر تعليمات بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

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محافظ المنوفية يصدر تعليمات بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية محافظ المنوفية يصدر تعليمات بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية
عقد محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط لقاء مع المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وأسفر اللقاء عن عدد من التعليمات للمسئولين بتشديد المرور الأسبوعى على مدارس المركز والمدينة والوحدات الصحية.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة بغلق مراكز الدروس الخصوصية خاصة أثناء مواعيد اليوم الدراسى، كما أمر عبد الباسط بعمل محاضر إشغالات للباعة الجائلين خاصة مع وجود مكان مجهز كسوق للمدينة، وأعلن أحمد أبو دان، رئيس مركز ومدينة الباجور، عن وجود مكان مجهز لإنشاء وحدة شرطة مرافق بالمركز مما سيساعد على السيطرة على الإشغالات والباعة الجائلين.

ووافق عبد الباسط على عمل معاينة لقطعة الأرض الواقعة بقرية جروان خلال عشرة أيام لإقامة مساكن إيواء للأسر الأكثر فقرًا ولمواجهة حالات الكوارث والأزمات وصرف مبلغ من صندوق الإسكان بالمحافظة للبدء فى إقامة المشروع.

وفى استجابة فورية وافق عبد الباسط على توصيل الصرف الحى فورًا لعزبة العطار التابعة لمدينة الباجور، ووافق المحافظ على استغلال المساحة الفضاء بالوحدة الصحية بقرية تلوانة كمقر لوحدة إسعاف لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة ووافق أيضًا على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة محطة الصرف الصحى بقرية مناوهلة، وأصدر المحافظ تعليماته بإعادة معاينة الأرض المقترحة لإقامة مدرسة عليها بقرية أبشيش فى استجابة منه للطلب المقدم من أهالى القرية ووافق المحافظ أيضًا على إدراج قرية فيشا الصغرى ضمن خطة الصرف الصحى ورسوم تحسين العقارات على ستة أشهر تخفيفا على المواطنين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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