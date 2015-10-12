مجازاة 8 أطباء لتواجدهم فى مستشفى خاص أثناء أوقات العمل بالشرقية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إحالة 8 أطباء للتحقيق بسبب عملهم فى مستشفى خاص بأولاد صقر، أثناء أوقات العمل الرسمية، وكلف الصحة بفحص ملف المستشفى بعد رصد مخالفات فيها.

ولاحظ محافظ الشرقية فى زيارة مفاجئة شملت مركزى أولاد صقر وكفر صقر أن المستشفى غير مطابق للاشترطات والمواصفات الطبية، مع عدم وجود وحدة للنفايات الخطرة.

وقرر المحافظ مجازاة عدد من العاملين بالوحدة المحلية بحانوت التابعة لمركز كفر صقر بالخصم ثلاثة أيام من رواتبهم وإحالتهم للشئون القانونية بسبب تركهم العمل، إضافة إلى مجازاة 2 من العاملين بالوحدة الصحية وطبيبة بالوحدة البيطرية.