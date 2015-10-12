محافظ المنوفية يعفى رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة من منصبه فى جولة مفاجئة

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم بجولة مفاجئة بالقرى الواقعة على طريق شبين الكوم – الباجور، حيث تفقد العمل فى محطة مياه الراهب قبيل تسليمها اليوم، وهى محطة آبار وتخدم أربع قرى و3 توابع هى (الراهب، ميت مسعود، كفر دقماق) بطاقة استيعابية "50 لترا / ثانية ".

وتفقد المحافظ المعمل واستمع إلى شرح لعمله والأجهزة الموجودة بداخله، وتفقد أحد الآبار الموجودة داخل المحطة وغرفة التنقية الرئيسية، وشدد على المتابعة الدائمة من خلال الأجهزة الرقابية المختصة والمحافظة.

كما قام عبد الباسط بالمرور على مدرسة كفر مناوهلة الابتدائية، تفقد خلالها الفصول وأجرى حوارا مع بعض الطلاب للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، كما استمع إلى شرح من مدير المدرسة حول ما تم من أعمال ترميم وتجديد بالمدرسة قبل بداية العام الدراسى، واطمأن أيضا على انتظام العملية التعليمية بمدرسة الباجور الثانوية المشتركة.

ثم انتقل إلى الوحدة الصحية بمناوهلة وتفقد الصيدلية وعيادة الأسنان وعيادة طب الأسرة، وأجرى حوارا مع بعض المرضى الموجودين بالوحدة، واستمع إلى شكاواهم، وتأكد من انتظام العمل بالوحدة خلال الفترة المسائية، كما أجرى حوارا مع العاملين بالوحدة المحلية واستمع خلاله إلى شكاواهم ووعد بدراستها لإيجاد الحلول المناسبة فى ضوء القوانين واللوائح .

وأسفرت الجولة عن إعفاء رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة من منصبه ومجازاة نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشئون القرى، بخصم ثلاثة أيام من راتبه لسوء حالة النظافة بالوحدة المحلية بمناوهلة، ونظرا لسوء حالة الطريق قرر المحافظ مجازاة رئيس الوحدة المحلية بسبك الضحاك بخصم 3 أيام من راتبه.

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