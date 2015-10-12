أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يعفى رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة من منصبه فى جولة مفاجئة

Google+ Print
محافظ المنوفية يعفى رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة من منصبه فى جولة مفاجئة محافظ المنوفية يعفى رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة من منصبه فى جولة مفاجئة
قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم بجولة مفاجئة بالقرى الواقعة على طريق شبين الكوم – الباجور، حيث تفقد العمل فى محطة مياه الراهب قبيل تسليمها اليوم، وهى محطة آبار وتخدم أربع قرى و3 توابع هى (الراهب، ميت مسعود، كفر دقماق) بطاقة استيعابية "50 لترا / ثانية ".

وتفقد المحافظ المعمل واستمع إلى شرح لعمله والأجهزة الموجودة بداخله، وتفقد أحد الآبار الموجودة داخل المحطة وغرفة التنقية الرئيسية، وشدد على المتابعة الدائمة من خلال الأجهزة الرقابية المختصة والمحافظة.

كما قام عبد الباسط بالمرور على مدرسة كفر مناوهلة الابتدائية، تفقد خلالها الفصول وأجرى حوارا مع بعض الطلاب للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، كما استمع إلى شرح من مدير المدرسة حول ما تم من أعمال ترميم وتجديد بالمدرسة قبل بداية العام الدراسى، واطمأن أيضا على انتظام العملية التعليمية بمدرسة الباجور الثانوية المشتركة.

ثم انتقل إلى الوحدة الصحية بمناوهلة وتفقد الصيدلية وعيادة الأسنان وعيادة طب الأسرة، وأجرى حوارا مع بعض المرضى الموجودين بالوحدة، واستمع إلى شكاواهم، وتأكد من انتظام العمل بالوحدة خلال الفترة المسائية، كما أجرى حوارا مع العاملين بالوحدة المحلية واستمع خلاله إلى شكاواهم ووعد بدراستها لإيجاد الحلول المناسبة فى ضوء القوانين واللوائح .

وأسفرت الجولة عن إعفاء رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة من منصبه ومجازاة نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشئون القرى، بخصم ثلاثة أيام من راتبه لسوء حالة النظافة بالوحدة المحلية بمناوهلة، ونظرا لسوء حالة الطريق قرر المحافظ مجازاة رئيس الوحدة المحلية بسبك الضحاك بخصم 3 أيام من راتبه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365