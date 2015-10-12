تأجيل توقيع عقد التحالف البلجيكى لحفر قناة بورسعيد الجديدة للأسبوع المقبل

أكدت مصادر بهيئة قناة السويس تأجيل توقيع عقد تكريك قناة بورسعيد الجديدة مع التحالف البلجيكى الأمريكى، الفائز بتنفيذ المشروع للأسبوع المقبل، والذى كان مقررا عقده الأربعاء المقبل، ويضم التحالف البلجيكى الأمريكى شركات "دريدجينج إنترناشيونال، وجريت ليكس".

وأشارت المصادر إلى أن السبب وراء الـتأجيل هو أن الأربعاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة العام الهجرى الجديد، لذلك تم التأجيل إلى الأسبوع المقبل، وعقب توقيع العقد بين الطرفين سيتم الإعلان رسميا ببدء المشروع والتكلفة النهائية من خلال التحالف الفائز.

وقالت مصادر فى التحالف الفائز لـ"اليوم السابع"، إن التحالفين تقدما بعروضهما للفوز بالمناقصة، وتم فحص العروض بواسطة لجنة استشارية محايدة، وتم اختيلر التحالف البلجيكى الأمريكى من خلال المواصفات الفنية التى قدمها التحالف استعدادًا لتنفيذ المخطط العام، والبدء فى المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر، أنه من المنتظر رفع 15 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من تفريعة بورسعيد خلال أربعة أشهر من بدء العمل، وأن عدد الكراكات العاملة فى المشروع كراكتان فقط بهما ما يقرب من 20 عاملا مصريا، بالإضافة إلى عدد من المهندسين المصريين والأجانب.