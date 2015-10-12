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بالصور.. إمام بـ"الأوقاف" يطبع دعايته الانتخابية على المصحف فى الأقصر

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بالصور.. إمام بـ"الأوقاف" يطبع دعايته الانتخابية على المصحف فى الأقصر بالصور.. إمام بـ"الأوقاف" يطبع دعايته الانتخابية على المصحف فى الأقصر
حالة من الغضب تسيطر على أهالى قرية القرنة بمحافظة الأقصر، بلد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لقيام مرشح بالانتخابات البرلمانية يدعى محمد عبد العليم حسن محمد، وشهرته "محمد عبد العليم الضبعاوى"، إمام بالأوقاف، مستقل، بطبع دعايته الانتخابية على "المصحف الشريف"، مما اعتبره أهل القرية إهانة لكتاب الله العزيز، وقام بعضهم بتمزيق الدعاية الخاصة بذلك المرشح والمطبوعة على غير المصاحف.

وأكد عدد من أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، أن المدعو يستغل عمله بالأوقاف ويقوم بعمل مؤتمراته الانتخابية داخل المساجد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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