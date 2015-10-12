السويس تستعد لمواجهة السيول و200 الف جنيه غرامة للقري السياحية المخالفة

عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا مع اللجنة العليا لمجابهة السيول بالسويس، وتم إعلان رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول، خاصة بمنطقة السخنة الجبالية مع اقتراب حلول فصل الشتاء .

وأكد المحافظ على مدير عام هيئة الطرق والكبارى لفرع السويس وجنوب سيناء، بتجهيز وصيانة المعدات والسيارات واللوادر، لرفع آثار السيول وصيانة الطرق .

وأشار بيان المحافظة إلى أن السروى شدد على جميع الشركات والمنشآت التى تقع فى نطاق عتاقة ومنطقة العين السخنة بتجهيز وتطهير مخرات السيول التابعة لها وتقديم شهادة معتمدة من رئيس مجلس الإدارة الشركة أو الهيئة بهذه المناطق يقر فيها الانتهاء من أعمال صيانة مخرات السيول بهذه المناطق .

كما شدد المحافظ على هندسة الرى بالتنسيق مع الطرق والكبارى سرعة المرور والمراجعة لمتابعة أعمال الصيانة بمخرات السيول وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال .

وقرر المحافظ فرض غرامة 200 ألف جنيه على القرى السياحية التى تقوم بإلقاء القمامة على طريق السخنة السياحى، حفاظاً على الشكل الجمالى لمدينة السويس مع مضاعفة الغرامة .

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة العليا لمواجهة السيول برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس وحضور كل من المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية وسعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة وممثلى شركات كهرباء العين السخنة وعتاقة وشركة النصر للأسمدة وسوميد للبترول والزجاج الدوائى والشركة المصرية للاتصالات وهيئة الطرق والكبارى والقابضة للصرف الصحى ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة والرى.