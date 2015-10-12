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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمى وقسطرة القلب

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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمى وقسطرة القلب بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمى وقسطرة القلب
افتتح الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، وحدة مناظير الجهاز الهضمى ووحدة قسطرة القلب، بحضور الدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتور أحمد بدوى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود يوسف مدير مستشفى جامعة المنصورة.

وتضم الوحدة 14 جهاز منظار متخصصًا فى علاج وتشخيص أمراض الجهاز الهضمى ووحدة قسطرة القلب، وتشمل جهازى قسطرة القلب وجهاز البلونة الأورطية، بالإضافة إلى تجديد أجهزة المعمل بتكلفة 8 ملايين جنيه، دعمًا من وزارة التخطيط وتبرعات من مؤسسات وأفراد المجتمع المدنى.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>وأكد الدكتور محمود يوسف، مدير المستشفى الجامعى، أنه يخدم العديد من الخدمات الطبية لمرضى تخصص الباطنة والعديد من المحافظات المجاورة، كما يستقبل المستشفى 2000 حالة يوميًا للكشف بالعيادات الخارجية، وتضم 140 سريرًا، بالإضافة إلى 350 سريرًا سيتم إضافتها لمنظومة المستشفى بالمبنى الجديد، مقدما الشكر لإدارت المستشفى السابقة على الجهود التى بذلوها فى سبيل خدمة المرضى والارتقاء بالمنظومة الطبية والخدمات، كما قدم الشكر لكل من الدكتور مجدى حامد والدكتور جمال شيحة والدكتور ياسر غانم والدكتور هشام حمزة على جهودهم فى جمع التبرعات من مؤسسات المجتمع المدنى والأفراد لتدعيم وحدات المستشفى.

وأشار الدكتور سعيد عبد الهادى إلى أنه بدون شك مستشفى الباطنة التخصصى من أبرز الصروح الطبية بالجامعة وستعد أكبر مستشفى من حيث عدد الأسرة بعد المستشفى الرئيسى كما نجد تقدما ملحوظا فى العديد من وحدات وأقسام المستشفى.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>كما عبر الدكتور محمد القناوى عن سعادته بتواجده داخل مستشفى الباطنة وبكل الانجازات التى تفتتح اليوم وأن وضع مستشفى الطوارئ ومستشفى الباطنة ضمن أولوياته من خلال المتابعة المستمرة والتقارير اليومية كما أكد أننا جميعًا والمنظومة الطبية فى خدمة المريض المصرى، وأن كل من يشغل منصب حاليًا لابد وأن يعتبر نفسه يجاهد فى سبيل الوطن فى سبيل الاتقاء بالخدمة الطبية على مستوى عمومًا وأهم معيار للعمل هو الأمانة وهى مسئولية سنحاسب عليها وأن لدينا أمثلة للنجاح مثل مركز الكلى والذى يوجد به نظام ناجح لمدة 40 عامًا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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