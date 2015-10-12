واشنطن ترسل 50 طنا من الذخائر إلى المعارضة السورية المسلحة

قال مصدر مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن طائرات عسكرية أمريكية أرسلت 50 طنا من الذخائر إلى المعارضة السورية المسلحة جنوب البلاد.

وأضاف المصدر، بحسب ما ذكرت شبكة سى أن إن الإخبارية، أن هذه المساعدات العسكرية تأتى فى إطار خطة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الطارئة لدعم المعارضة السورية المسلحة.

وذكر المصر أن طائرات شحن عسكرية أمريكية طراز "سى 17" ألقت أيضا كميات من الأسلحة الخفيفة والمتنوعة على مجموعات من المعارضة السورية المسلحة تدعى التحالف العربى السورى بمنطقة الحسكة شمال سوريا.

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