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الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولى بتوفير حماية دولية للشعب

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الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولى بتوفير حماية دولية للشعب الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولى بتوفير حماية دولية للشعب
جدد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى إيهاب بسيسو، مطالبة المجتمع الدولى ومنظمات هيئة الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطينى من جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين.

وقال بسيسو ـ خلال لقاء مع مجموعة من كبار الصحفيين الألمانيين والنمساويين والاستونيين، اليوم الاثنين فى مركز الإعلام الحكومى برام الله - إن الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون، تتطلب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطينى الأعزل، وفق مبادئ القانون الدولى والاتفاقات والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

واستعرض المتحدث جملة من الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى عرض مقاطع ترصد تعمد جيش الاحتلال قتل الفلسطينيين وإعدامهم ميدانياً بإطلاق النار عليهم مباشرة، ما أدى لاستشهاد 24 مدنياً وإصابة أكثر من 1300 آخرين منذ بداية الشهر الجاري، محملا حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن التصعيد الذى تشهده الأرض الفلسطينية .. مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام الدولية فى نقل الرسالة الفلسطينية لا سيما فى ظل الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينى فى كافة المحافظات.

واعتبر بسيسو أن التصعيد الإسرائيلى يأتى فى إطار سياسات الاحتلال من أجل تقويض الجهود السياسية الفلسطينية والدولية وتدمير مساعى حل الدولتين مشددا على أن وقف هذه الانتهاكات يكون بتوفير الدعم الدولى لمطالب الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال، وكذلك دعم الجهود السياسية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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مصر 365

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