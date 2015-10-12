بنزيمة غاضب من اتهامه بعدم الرغبة في اللعب مع فرنسا

ما يغضب كريم بنزيمة ليس توقعات جماهير منتخب فرنسا منه بل تشكيكهم في رغبته للعب بقميص الديوك.

كريم بنزيمة أصيب ويتغيب عن معسكر منتخب بلاده ليتعرض لانتقادات تلمح إلى أن هذا الأمر يتكرر مؤخرا ويدعو للسؤال "هل الأمر مخطط له؟".

ورد بنزيمة غاضبا عبر شبكة تيلي فوت "من الطبيعي أن ينتقدني الجمهور في منتخب فرنسا لأنهم ينتظرون مني الكثير".

ثم استدرك "لكن من غير المقبول التشكيك في مدى رغبتي لتمثيل فرنسا".

وشدد "لو كنت أريد عدم اللعب مع منتخب بلادي لقلت ذلك بوضوح إلى ديديه ديشان المدير الفني لفرنسا".

وأتم "لكن بالطبع الوضع يختلف معي. أنا أحب اللعب مع منتخب بلادي".