روسيا اليوم تتهم وسائل الإعلام الغربية بتشوية الحملة العسكرية الروسية في سوريا

اتهمت وكالة أنباء روسيا اليوم، وسائل الإعلام الغربية بنشر معلومات وأنباء غير صحيحة وكاذبة، غايتها تشتيت الأنظار عن الهدف الرئيسي للتدخل العسكري الجوي الروسي في سوريا.

وقالت الوكالة، ان هناك تعمد غربي مقصود للعمليات الروسية في سوريا، بهدف التشتيت والتشويه هذه لم يقتصر على وسائل إعلام بعينها، بل شملت بعض الوكالات العالمية التي ينبغي أن تتمتع بالمصداقية، وفي مقدمها وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت روسيا اليوم، انه في مساء التاسع من الشهر الجاري، نشرت رويترز خبرا بعنوان “اتفاق نادر في سوريا يسقط ضحية التدخل الروسي”، واعتمدت رويترز في خبرها على مصدرين: الأول من المعارضة السورية، والثاني من مسؤولين بارزين في الحكومة السورية.

مصدر المعارضة أرجع انهيار الهدنة في (الزبداني، الفوعة، كفريا) إلى التدخل العسكري الروسي، من دون أن يوضح ذلك ولو بشكل بسيط، في حين قال أحد المسؤولين في الحكومة إن الهجوم البري للجيش السوري وحلفائه جعل الاتفاق غير ذي معنى، بينما قال المسؤول الآخر إن “الهجوم الذي بدأ من ريف حماه باتجاه ريف إدلب سيؤدي الى تحرير كفريا والفوعة حكما وبالتالي انتفاء السبب الحقيقي للاتفاق”.

روسيا اليوم