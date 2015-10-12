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الجيش السوري يحرر بلدة «كفرنبودة» الإستراتيجية

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الجيش السوري يحرر بلدة «كفرنبودة» الإستراتيجية الجيش السوري يحرر بلدة «كفرنبودة» الإستراتيجية

أرشيفية

تمكن الجيش من تحرير قرية ” كفرنبودة” الاستراتيجية في شمال غرب ريف حماة، بالكامل، صباح اليوم.

وقال مصدر عسكري لشبكة “sputnik” أن الجيش تمكن من فرض السيطرة على قرية “كفرنبودة” وتحريرها بشكل كامل، وقتل العديد من المسلحين الموجودين هنالك بعد معارك واشتباكات عنيفة.

وأضاف المصدر، “إن عناصر الجيش تقوم بعمليات التمشيط الواسعة في القرية، لتأمين دخول الأهالي إليها”.

وأكد أن تحرير هذه القرية الهامة، يأتي ضمن سلسلة العمليات الواسعة البرية، التي يقوم بها الجيش السوري، المدعوم بالطيران الحربي الروسي، لتحرير كافة أرياف حماة وسهل الغاب وأرياف مدينة اللاذقية الشمالية.

 

 

http://arabic.sputniknews.com/arab_world/20151012/1015932318.html#ixzz3oMf1LAeD

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