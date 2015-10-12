إسلام بحيري يستأنف على حبسه 5 سنوات في «ازدراء الأدياء»

أكد المحامي جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، إنه قد قدم منذ قليل، طلب استئناف على حكم محكمة مصر القديمة بتأييد حكم حبس موكله 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية إتهامه بازدراء الأديان.

وأضاف “سعيد”، أن الاستئناف، قد تم حصره في جدول القضايا، وسيتم تحديد جلسة بموعد أولى الجلسات غدًا، مُشيرًا إلى أن موكله، كان قد سبق أن حصل على البراءة في نفس القضية، ولكن بمحكمة جنح أكتوبر.

وكانت محكمة مصر القديمة، قد أيدت الحكم القاضي بمعاقبة الباحث إسلام بحيري، بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لإتهامه بازدراء الأديان، وكان محمد عبدالسلام عصران، قد أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيري هلال، حيث إتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.