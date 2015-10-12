تجنبي الكونسيلر وإلاّ!

يعتبر الكونسيلر من أهم الإعدادات التجميلية اليومية لأي فتاة تعاني من الهالات السوداء، ولكن هل فكرت يوماً بأنّ الإكثار من طبقات الكونسيلر قد تجعل منك امرأة عجوز!! تشير خبيرة التجميل Kim Young بأنّ الكونسيلر قد يقوم بتأثير مضاد إذا تم الإكثار منه، فطبقات الكونسيلر المتكتلة تحت العينين ستقوم بإبراز خطوط الجلد وبالتالي ستظهرين أكبر بعشر سنوات على الأقل. ولذلك فإنّ يونغ دائماً ما تنصح بشراء أقلام التصحيح الخفيفة مع مزجها ببساطة مع كريمات الأساس ووضع طبقة رقيقة جداً أسفل العينين، مع إمكانية إضافة لمسة من بودرة الإضاءة البيضاء بعد الانتهاء.