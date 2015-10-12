بالفيديو: خطوات وضع العطر ليدوم طويلاً

هل تعانين من مشكلة في ثبات عطرك طوال اليوم؟ عليك معرفة وضعه في المناطق المناسبة من جسمك ليدوم طويلاً. اتّضح أن هناك مناطق في الجسم هي الأفضل ليرشّ العطر عليها، وهي ليست دائماً الأماكن التي كنت تتوقعينها...

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الأذن: هذه المنطقة هي نقطة النبض، حيث يكون الجسم أكثر دفئاً، وبالتالي سيعمل على تعزيز العطر. بالإضافة إلى ذلك، ولتأثير التضخيم ، حاولي رش العطر على قمم أذنيك، حيث أنّ المنطقة هناك لا تجف أبداً.

داخل المرفق: إنّها نقطة النبض التي تساعد على انبعاث الرائحة المعزّزة، كما تعمل على طمس الرائحة قليلاً في الانحناءات، لذلك فهي منطقة مثاليّة للحفاظ على رائحة العطر لأطول فترة ممكنة.



عظام العنق: يمكنك تعظيم قوّة العطور، عن طريق رش العطر على عظام العنق والكتفين.



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