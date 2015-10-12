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وصفات طبيعية لـ تكبير الشفاه تعمل كالسحر !

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وصفات طبيعية لـ تكبير الشفاه تعمل كالسحر ! وصفات طبيعية لـ تكبير الشفاه تعمل كالسحر !

الإثنين 12-10-2015 16:36

هل تحلمين بشفاه كبيرة وجذابة؟ وتبحثين عن طرق طبيعية بعيداً عن العمليات الجراحية؟ لم يعدّ حلمك مستحيلاً بعد اليوم! إذ يمكنك تحقيق ذلك، بتطبيق هذه الوصفات الطبيعية السهلة للحصول على شفاه ممتلئة.

- ماسك طبيعي لتقشير الشفاه:
امزجي مقدار ملعقة كبيرة من السكر البني، وملعقة صغيرة من زيت الجوز الهند، للحصول على مزيج متجانس. ادهني المزيج على شفاهك واتركيه لمدة 5 دقائق. بعدها، قومي بفركه بواسطة منشفة مبلّلة وبشكل دائري. إن هذا الماسك يخلّصك من الجلد الميت، ويزيد من الإمداد الدموي للشفاه، فيكسبها مظهراً ممتلئاً ونضراً.

- فرشاة الأسنان لزيادة حجم الشفاه:
مرّري فرشاة الأسنان على شفاهك برفق، ذهاباً وإياباً، صعوداً ونزولاً. هذا التمرين ينعش الدورة الدموية في الشفاه، فيجعلها تبدو أكثر امتلاءً وحيوية.

- التدليك لشفاه وردية وصحية:
للتدليك فوائد عديدة على الصحة، ولا تقتصر فوائده على الاسترخاء فقط، بل يساعد أيضاً في تحسين لون البشرة عن طريق إزالة الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية.
دلّكي شفتيك بواسطة أصابعك بشكل دائري يومياً ولمدة أسبوع، فهذا يساعد على زيادة حجم شفتيك وبروزهما بشكل جذّاب وصحي.
وأخيراً، للحصول على شفاه مكتنزة وجذّابة، مرّري مكعب من الثلج يومياً قبل تطبيق المكياج. تؤمّن برودة الثلج انتفاخاً طبيعياً للشفاه.

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