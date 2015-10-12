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وزير الداخلية: لن نسمح بمنع أى فئة من التصويت فى الانتخابات البرلمانية

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وزير الداخلية: لن نسمح بمنع أى فئة من التصويت فى الانتخابات البرلمانية وزير الداخلية: لن نسمح بمنع أى فئة من التصويت فى الانتخابات البرلمانية
أكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، الانتهاء من جميع إجراءات تأمين مارثون الانتخابات البرلمانية، بخطة شاملة، مشيراً فى تصريحات له اليوم إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق مناخ طيب للمواطنين، وتعزيز تواجدها بالأماكن التى قد تشهد صراعات للتعامل السريع معها، وتهيئة الأجواء للانتخابات.

وقال الوزير فى تصريحاته: "نعمل على تأمين المقارات الانتخابية والطرق المؤدية لها وتأمين هيئة القضاء المشرفة على الاقتراع ولن نسمح بأحد يمنع أى فئة معينة من التصويت وقواتنا مستعدة للوصول لأى مكان فى ".

وأضاف اللواء مجدى عبدالغفار: "هناك تكاتف لجميع الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج ضد مصر وهذا أمر غير مسبوق لكننا حققنا العديد من النتائج الطيبة فى سيناء ولن نعلن عنها حفاظا على التحقيقات.. ووزارة الداخلية لن ترضى بالأمن النسبى، وتسعى إلى الاستقرار الكامل".

من جهة أخرى، أكد الوزير ترحيبه بالنقد البناء، لكنه حذر فى الوقت نفسه من الشائعات التى تضر الأمن القومى، والتى يطلقها البعض، خاصة أنها تصل إلى خارج البلاد وتؤثر على الاقتصاد سلباً.

وأكد الوزير وجود توعية داخل السجون للمقبوض عليهم سياسياً، خاصة الشباب، مشيراً إلى أن المراجعات الفكرية تتم بصورة طبيعية منذ سنوات ماضية، لكن لا نية للتصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء.

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مصر 365

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