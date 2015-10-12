جامعة الفيوم تشارك فى المؤتمر الطلابى السابع بسلطنة عمان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، مشاركة الجامعة فى المؤتمر الطلابى السابع بجامعة نزوى - سلطنة عمان، خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير المقبل، تحت عنوان "النشاط الطلابى ودوره فى بناء شخصية الطالب الجامعى".

وقالت الإدارة إن على الطلاب الراغبين فى المشاركة، تقديم الأبحاث للإدارة العامة لرعاية الشباب، مستوفية شروط المشاركة، وسيتم إرسال الأبحاث المشاركة إلى الجامعة بـسلطنة عمان، وسيتم إرسال الطلاب التى ستنجح أبحاثهم إلى جامعة نزوى لمناقشتها هناك، وأنه ليس هناك عدد محدد من الأبحاث للمشاركة.

كما عقدت جامعة الفيوم البرنامج التدريبى الدولى بعنوان "تنمية السياحة البيئة فى بلدان الشرق الأوسط" (DEMEC) والذى يعقد للمرة الرابعة بجامعة الفيوم وبتمويل من منظمة جايكا اليابانية وذلك تحت رعاية الدكتور خال حمزة رئيس جامعة الفيوم.

عقدت الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتورة هناء فايد عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم وبحضور والسيد كورود ممثل منظمة جايكا اليابانية فى جمهورية مصر العربية.

والبرنامج التدريبى يشارك به 13 متدربآ من دول السودان وفلسطين والأردن لمدة أربعة أسابيع.