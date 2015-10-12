استجابة لـ"اليوم السابع".. إيقاف معدية تنقل الأطفال فى النيل بسوهاج

فى استجابة سريعة من الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، لما نشر على موقع "اليوم السابع" حول استغاثة أهالى خارفة المنشأة من وجود معدية غير صالحة مربوطة بسلك معدنى على حافتى الترعة الفاروقية "ترعة نجع حمادى" تنقل طلاب مدرسة خارفة المنشأة الابتدائية القديمة، قرر المحافظ تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة وعلى رأسها عادل عبد اللطيف، رئيس المركز، للعمل على حل المشكلة وتلبية مطالب الأهالى خلال ساعات.

وعاينت اللجنة المكان وتلاحظ أن المعدية محلية الصنع وغير مرخصة وأنشأها الأهالى بالجهود الذاتية لنقل المزارعين، ولكن خلال فترة الدراسة ونظرًا لقرب بعض منازل الطلبة من المعدية بالجهة الأخرى فيستخدمونها للعبور بدلا من كوبرى القرية الموجود على الترعة الفاروقية جهة الجنوب على مسافة 650م تقريبًا.

وتم إيقاف عمل المعدية بحضور شرطة المنشأة بالقرار رقم 118 لسنة 2015م ورفعها عن العمل بعد إقناع الأهالى بخطورة الموقف، وقد استجابوا لذلك، وتم التنبيه على مدير المدرسة والطلبة وأولياء الأمور باستخدام الكوبرى الموجود بمدخل قرية خارفة الرئيسى والذى يبعد 650م تقريبا تفاديا لتعرض الطلبة لأية مخاطر.

وفى نفس السياق تم التواصل مع هندسة شرق رى جرجا لتلبية مطلب الأهالى بإنشاء كوبرى من الناحية البحرية للمدرسة المذكورة والتى تبعد حوالى 1كم عن كوبرى القرية لضمان سلامة عبور الطلبة من المدرسة إلى الجهة الأخرى من الترعة، وقد أفادت هندسة شرق رى جرجا بأنه بالفعل تم عمل إحداثيات على الطبيعة منذ فترة، وتم رفعها لإدارة مشروعات رى أسيوط للفحص واتخاذ اللازم نحو إنشاء الكوبرى.

وقرر المحافظ إعداد دراسة شاملة عن الكوبرى تمهيدًا لإرسالها للمهندس وزير الرى فى أسرع وقت ممكن، وأعرب عن شكره لموقع "اليوم السابع" ومواطنى سوهاج ووعيهم بخطورة الموقف وإطلاعه على الأمر فى الوقت المناسب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجنبًا لحدوث أية مخاطر قد تهدد حياة الطلاب والأهالى، مناشدًا جميع المواطنين الشرفاء الإبلاغ عن أية مخاطر أو مشكلات قد تهدد حياة الشعب السوهاجى.

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