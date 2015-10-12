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معاقبة مديرتى التعليم الابتدائى والإعدادى بمدرسة فى السنطة

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معاقبة مديرتى التعليم الابتدائى والإعدادى بمدرسة فى السنطة معاقبة مديرتى التعليم الابتدائى والإعدادى بمدرسة فى السنطة
أصدرت إيمان عبد المعز شاهين مدير إدارة السنطة التعليمية بالغربية، قرارا باستبعاد مديرة ووكيلة التعليم الابتدائى وومديرة التعليم الإعدادى بمدرسة أحمد نبيل عامر لعدم نظافة المدرسة وتكسير المقاعد، ووجود فوضى وعدم انتظام العملية التعليمية وعدم تخطيط الفناء وغياب المشرفين، ووجود مخالفات فى شئون الطلاب بالتعليم الابتدائى، وأمرت مدير إدارة السنطة التعليمية بسرعة إزالة المخلفات من المدرسة وتشكيل لجنة لمتابعة سير العملية التعليمية فيها.

يذكر أن المدرسة صادر لها قرار إزالة بأحد مبانى المدرسة، وتم تقسيم الطلاب على فترتين بحيث يكون طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى والثانى والثالث الإعدادى فى الفترة الصباحية وحضور طلاب الصفوف الخامس والسادس الابتدائى والأول الإعدادى بالفترة المسائية.

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مصر 365