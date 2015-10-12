مؤتمر شباب الباحثين بجامعة قناة السويس يناقش مشروعات تنمية محور القناة

أكدت الدكتورة ناهد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تمتلك العديد من الكوادر الشابة المميزة التى لديها القدرة على إنجاح أى منظومة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بينها وبين اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى الثانى لشباب الباحثين، والذى يعقد فى الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر الحالى، تحت عنوان "آفاق النمو الأخضر للمشروعات القومية فى مصر والوطن العربى"، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، وإشراف الدكتور ناهد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ورئيس المؤتمر.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفى، إن نجاح المؤتمر الأول لشباب الباحثين يلقى المسئولية الكبيرة على عاتقنا من أجل الظهور بصورة أفضل وأنجح، ولهذا كانت توجيهات الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، بضرورة الاستفادة من روح النجاح الذى حققته الجامعة فى الفترة الأخيرة على مستوى تنظيم المؤتمرات واللقاءات الكبيرة التى كان منها النجاح الكبير لأسبوع شباب الجامعات العاشر الذى استضافته الجامعة فى الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن الفترة المقبلة سوف نعمل فيها بروح أسبوع شباب الجامعات، وأنا على ثقة فى إمكانيات اللجنة المنظمة لعمل مؤتمر لائق ومميز يخرج منه الجميع فى سعادة وارتياح ينقل من خلالها الصورة الحقيقية لجامعة قناة السويس، موضحة أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات المؤتمر وتحديد مهام عمل مجموعة من اللجنة المنظمة.