بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أفراد الشرطة لحل مشاكلهم وتحفيزهم

عقد للواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اجتماعا موسعا مع أفراد الشرطة، اليوم الاثنين، بمقر نادى الشرطة بمطروح، للوقوف على المشاكل التى تعترضهم أثناء عملهم وحلها وإعلانهم بجهود الوزارة الرامية لتقديم الخدمات والامتيازات والرعاية لأبنائها من الأفراد .

بدأ الاجتماع الذى حضره عدد من قيادات المديرية، بالترحيب بالحاضرين والإشارة إلى أن الاجتماع يأتى كامتداد للسلسلة المتتالية، من اللقاءات التى ستعقد مع الأفراد بشكل دورى، من أجل التواصل بين القيادات وجميع العاملين بصورة مباشرة، مما يحقق المزيد من النتائج الإيجابية الفعلية.

كما توجه مدير أمن مطروح، بالشكر للجميع على الجهد الطيب المبذول، خلال الفترة الأخيرة فى كافة مجالات العمل.

وأشار مدير الأمن، إلى الظروف التى تمر بها البلاد والتى تفرض على الجميع، ضرورة مراعاة اتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم الانجراف وراء تيارات تسعى لتمزيق وشتات رجال الشرطة وزرع الفرقة بين الصف الواحد.

وأكد مدير أمن مطروح على ثقة السيد وزير الداخلية، فى جميع العاملين بجهاز الشرطة وإيمانه بقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق بجهاز الشرطة إلى الأفضل.



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