أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أفراد الشرطة لحل مشاكلهم وتحفيزهم

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أفراد الشرطة لحل مشاكلهم وتحفيزهم بالصور.. مدير أمن مطروح يلتقى أفراد الشرطة لحل مشاكلهم وتحفيزهم
عقد للواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اجتماعا موسعا مع أفراد الشرطة، اليوم الاثنين، بمقر نادى الشرطة بمطروح، للوقوف على المشاكل التى تعترضهم أثناء عملهم وحلها وإعلانهم بجهود الوزارة الرامية لتقديم الخدمات والامتيازات والرعاية لأبنائها من الأفراد .

اليوم السابع -10 -2015

بدأ الاجتماع الذى حضره عدد من قيادات المديرية، بالترحيب بالحاضرين والإشارة إلى أن الاجتماع يأتى كامتداد للسلسلة المتتالية، من اللقاءات التى ستعقد مع الأفراد بشكل دورى، من أجل التواصل بين القيادات وجميع العاملين بصورة مباشرة، مما يحقق المزيد من النتائج الإيجابية الفعلية.

اليوم السابع -10 -2015

كما توجه مدير أمن مطروح، بالشكر للجميع على الجهد الطيب المبذول، خلال الفترة الأخيرة فى كافة مجالات العمل.

اليوم السابع -10 -2015

وأشار مدير الأمن، إلى الظروف التى تمر بها البلاد والتى تفرض على الجميع، ضرورة مراعاة اتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم الانجراف وراء تيارات تسعى لتمزيق وشتات رجال الشرطة وزرع الفرقة بين الصف الواحد.

اليوم السابع -10 -2015

وأكد مدير أمن مطروح على ثقة السيد وزير الداخلية، فى جميع العاملين بجهاز الشرطة وإيمانه بقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق بجهاز الشرطة إلى الأفضل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365