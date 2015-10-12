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بالصور.. فريق من "الصحة" يصل دشلوط بأسيوط لمتابعة رش مبيدات للفيروسات

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بالصور.. فريق من "الصحة" يصل دشلوط بأسيوط لمتابعة رش مبيدات للفيروسات بالصور.. فريق من "الصحة" يصل دشلوط بأسيوط لمتابعة رش مبيدات للفيروسات
قامت لجنة من وزارة الصحة اليوم بإرسال فريق طبى من الصحة العامة والطب الوقائى وفريق مكافحة ناقلات الأمراض اليوم، لعمل حملة مكبرة ومسح شامل بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط وزيارة مستشفى حميات ديروط، للكشف عن أسباب إصابة أهالى القرية بحمى مفاجئة، وارتفاع عام بدرجة الحرارة، رغم ما أكدته المديرية من خلال فريقها الطبى من عدم وجود أى فيروسات غامضة أو غير غامضة.

صرح بذلك مصدر طبى من مديرية الصحة بأسيوط، وأضاف أنه قام الفريق الطبى والمكون من 30 طبيبا على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لقطاع الطب الوقائى، اليوم بزيارة مستشفى الحميات وفحصها بالكامل مع رش مبيد للقضاء على أى فيروسات قد تكون منتشرة فى الهواء.

الجدير بالذكر أن قنديل أكد فى تصريحات له منذ يومين، أن القافلة الأولى لوزارة الصحة فحصت 302 بيت بقرى المركز بشكل عشوائى بواقع 2662 شخصا، لافتا إلى أن أكثر الأعراض التى تظهر على المصابين حمى ليلية وتقل نهارًا وصداع وآلام فى البطن، خاصة بعد انتشار الكثير من الشائعات حول انتشار وباء التيفود وارتفاع أعداد المصابين بشكل مستمر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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