كيندال جينر وجيجي حديد نجمات أسبوع الموضة بلا منازع

بعد أن ابتعدت كارا ديليفين Cara Delevingne عن مجال عرض الأزياء فرغت الساحة للصديقتين كيندال جينر Kendall Jenner وجيجي حديد Gigi Hadid لتصبحا أبرز النجمات في عروض أسابيع الموضة العالمية، حيث يكاد ظهورهما أو إحداهما ضرورة من ضروريات العروض المقامة هذه الفترة .

قد يعود سبب نجاح هاتين النجمتين هو شهرتهما الواسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فكيندال لديها ما يزيد على 38 مليون متابع، بينما يتابع جيجي حديد 6 ملايين آخرين، ولكن أناقتهما والأسلوب العصري المرح الذي يطغى على إطلالاتهما هو ما جعلهما محط الأنظار أينما ذهبتا .

تتمتع الأخت الصغرى للشقيقات كارداشيان بأسلوب بسيط وناعم في تنسيق الملابس لا يشابه أسلوب بقية الأخوات، فالجينز هو صديقها الصدوق في إطلالاتها اليومية، ترتديه مع قميص قصير أو جاكيت دافئ لتحصل على إطلالة عصرية بسيطة وناعمة. بينما يظهر عشق العارضة جيجي حديد ذات الأصول الفلسطينية للون الأبيض في إطلالاتها اليومية، فتعتمد الستايل العصري البسيط كما تفعل كيندال غالبًا.

من ينجح في إطلالات الحمل، النجمات العربيات أم الأجنبيات؟وقد تهافت مصممو الأزياء على كيندال جينر بعد ظهورها الأول على منصات العروض العام الماضي، إذ تتمتع بالجسم المثالي لعارضات الأزياء العالميات، أما صديقتها جيجي فعلى الرغم من نجاحها اللافت في هذا المجال إلا أنها تواجه انتقادات لاذعة فيما يخص جسمها ذو المنحنيات الناعمة، مما دعاها لمهاجمة منتقديها بقولها: سأظهر في عروض الأزياء طالما يريدني المصممون أن أظهر وانتقاداتكم لا تغير شيئاً في هذا الوضع .

شاهدي معنا إطلالات كيندال جينر وصديقتها جيجي حديد على منصات العروض وفي شوارع مدن الموضة العالمية .

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